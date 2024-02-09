Путин рассказал, что понимает под денацификацией

В интервью Такеру Карлсону Владимир Путин не обошел вниманием и тему СВО, одной из целей которой назвал денацификацию Украины. Американский журналист поинтересовался, что президент России понимает под этим термином.

— Вы говорите: Гитлера нет уже столько лет, 80 лет. Но дело его живет. Люди, которые уничтожали евреев, русских и поляков, живы. И президент, действующий президент сегодняшней Украины аплодирует ему в канадском парламенте, аплодирует стоя! Разве мы можем сказать, что мы целиком выкорчевали эту идеологию, если то, что мы видим, происходит сегодня? Вот что такое денацификация в нашем понимании. Надо избавиться от тех людей, которые эту теорию и практику оставляют в жизни и стараются ее сохранить, — вот что такое денацификация. Вот что мы под этим понимаем, — рассказал Путин.

Достичь же этой цели, по словам президента России, можно путем переговоров.

— И здесь нет ничего унизительного для Украины как для современного цивилизованного государства. Разве какому-то государству позволено пропагандировать нацистов? Ведь нет, правда? Вот и всё, — добавил он.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Артем Гафаров