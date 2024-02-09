ГЖД планирует обновить 27 объектов пассажирской инфраструктуры до конца года

На 27 вокзалах, станциях и остановочных пунктах Горьковской магистрали проведут работы по обновлению. На казанском вокзале отремонтируют перроны, сообщает пресс-служба ГЖД.

Также в республике отремонтируют здания станции Албаба, пешеходный мост в Зеленом Доле и о. п. Обсерватория, пассажирские платформы станций Камаево и Каратун, а также благоустроят территории станций Буа и Кукмор.

На Горьковской железной дороге планируется капитально отремонтировать более 370 км пути. Кроме того, будет произведена замена 135 стрелочных переводов.

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