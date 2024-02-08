Автобусам и грузовикам разрешили выезжать на трассу Р-239 «Казань-Оренбург»

Движение автобусов и грузовых автомобилей на федеральной автодороге Р-239 «Казань-Оренбург» возобновлено. Об этом сообщили в ГИБДД Татарстана.

Сегодня из-за сложных погодных условий в Татарстане начали закрывать ряд федеральных и региональных дорог. Движение для грузовиков и автобусов было на автодороге Р-239 «Казань — Оренбург» на участке Алексеевского района до Бавлов.

Из-за непогоды полностью закрыли движение на участках 299+764 по км 326+367 трассы Р-241 «Казань — Буинск — Ульяновск». Ограничения действуют для всех видов транспортных средств.

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Айрат Назипов