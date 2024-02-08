В Татарстане начали закрывать трассы из-за непогоды
В Татарстане начали закрывать трассы из-за погодных условий. Так, на автодороге Р-239 «Казань-Оренбург» на участке Алексеевского района до Бавлов ограничили движение для грузовиков и автобусов. Об этом сообщили в ГИБДД Казани.
По информации Миндортранса Татарстана по этой же причине полностью закрыли движение на участках 299+764 по км 326+367 трассы Р-241 «Казань-Буинск-Ульяновск». Ограничения действуют для всех видов транспортных средств.
По информации ГИБДД Татарстана временное ограничение движения для автобусов и грузовых автомобилей ввели в следующих районах: Азнакаевский, Аксубаевский, Алексеевский, Алькеевский, Бавлинский, Бугульминский, Лениногорский, Новошешминский, Нурлатский, Спасский, Черемшанский, Чистопольский и Ютазинский.
Напомним, татарстанцев предупредили об ухудшении погоды. Сегодня из-за плохой видимости снизили скорость движения до 70 км/ч на трассе М-12 «Восток».
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