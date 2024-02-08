Россияне стали чаще хранить сбережения в юанях и реже в долларах

В 2023 году счета компаний и россиян в юанях превысили долларовые. В китайской валюте хранилось $68,7 млрд, тогда как на долларовых счетах — $68,7 млрд, говорится в материалах Центробанка России.

В прошлом году кредитование китайских компаний выросло в 3,6 раза, до $46,1 млрд. Это связано с конвертацией кредитов в «токсичных валютах» и интересом экспортеров к кредитам в юанях на фоне высоких ставок в рублях.

Доля операций с юанем на биржевом валютном рынке впервые превысила 50% в январе. После кризисного 2022 года компании возобновили первичные размещения акций на рынке: в 2023-м на биржу вышли восемь эмитентов.

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Айрат Назипов