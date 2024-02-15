Инженер-энергетик из Казани впервые поучаствовала в «Жилищной лотерее» и выиграла более 3 миллионов рублей

Фото: предоставлено для realnoevremya.ru пресс-службой «Столото»

Республика Татарстан ежегодно занимает лидирующие места в рейтинге самых «везучих» регионов России по версии «Столото» — крупного распространителя всероссийских гослотерей. Среди победителей Татарстана оказываются как жители Казани, Набережных Челнов, Азнакаево, Зеленодольска, Лениногорска, Бугульмы, Альметьевска, так и небольших деревень республики.

Только за 2023 год совокупная сумма выигрышей участников лотерей от «Столото» из Татарстана составила более 800 млн рублей. За прошлый год более 3 млн билетов стали счастливыми для своих обладателей. Всего же в России насчитывается уже более 8 000 лотерейных миллионеров**, а в среднем еженедельно к их числу прибавляется еще около 20 новых счастливчиков***. В конце 2023 года ряды лотерейных миллионеров пополнила инженер-энергетик из Казани, выигравшая более 3 миллионов рублей в государственную «Жилищную лотерею»****. Сегодня мы поделимся ее историей победы и узнаем, как девушке удалось приманить удачу.

Неделю не знала о трехмиллионном выигрыше

Диана Терехина* принимала участие в лотереях от случая к случаю. В последние несколько лет у девушки пропал интерес к розыгрышам. Снова испытать удачу ей посоветовала коллега, которая является ярой поклонницей гослотерей. Диана прислушалась, зашла после работы в фирменный магазин «Столото» и купила три билета на 573-й тираж «Жилищной лотереи». В итоге жительница Казани выиграла 3 333 333 рубля.

На оформлении выигрыша в московском лотерейном центре «Столото» Диана рассказала, что в «Жилищной лотерее» она участвовала впервые. Девушка выбрала билеты таким образом, чтобы в трех билетах были все 90 чисел. В день тиража Диана не проверила результаты розыгрыша и узнала о выигрыше только спустя неделю.

— У нас в квартире шел ремонт. Из-за домашних хлопот совсем забыла посмотреть ТВ-программу «У нас выигрывают!». Через неделю, когда мы с мужем стали распаковывать шкаф после окончания строительных работ, я и обнаружила на полке три моих билета! — говорит Диана. — Сразу проверила их на сайте «Столото». Не ожидала, что стану миллионером!

предоставлено для realnoevremya.ru пресс-службой «Столото»

В свободное время девушка любит вышивать крестиком, находя в этом увлечении умиротворение. Победительница любит гулять с семьей по паркам родного города. На призовые средства участница купит новенький автомобиль синего цвета.

Победительница по профессии инженер-энергетик. Девушка любит свою работу, так как она связана с математическими вычислениями. Однако в лотереях Диана полагается лишь на удачу.

— Всегда скептически относилась к тому, что в лотерее можно стать обладателем крупной суммы. Знала, что возможно выиграть 150 рублей, но не несколько миллионов. Когда я видела истории победителей, не верила, что люди настоящие. А теперь я на их месте. Как иногда мы ошибаемся в своих убеждениях! — с улыбкой говорит Диана.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов Российской Федерации и Министерство спорта Российской Федерации, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи, распространяемые «Столото», за счет целевых отчислений являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ. Целевые отчисления от лотерейной деятельности используются для финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, таким образом, внося существенный вклад в улучшение качества жизни россиян.

предоставлено для realnoevremya.ru пресс-службой «Столото»

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