Рустам Минниханов поздравил научное сообщество Татарстана с Днем российской науки

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил научное сообщество республики с Днем российской науки.

— В Татарстане 2024 год объявлен Годом научно-технологического развития. Уверен, он будет отмечен прорывными идеями и высокими результатами в научной сфере. Желаю успехов и вдохновения на значимые свершения! — написал он в своем telegram-канале.

Татарстанский лидер также отметил, что всесторонняя государственная поддержка труда научных работников — один из ключевых приоритетов республики. Он выразил уверенность, что главные достижения в научно-технической сфере, направленные на обретение технологического суверенитета России, еще впереди, сообщила пресс-служба раиса.



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Галия Гарифуллина