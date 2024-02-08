За 7 февраля в Казани произошло 330 ДТП

За 7 февраля в Казани произошло 330 аварий. В двух из них есть пострадавшие — в результате наезда на пешехода и столкновения.

Как сообщает ГИБДД по Татарстану, были задержаны семь водителей в состоянии алкогольного опьянения и двое, не имеющие права управления транспортным средством. В отдел полиции по подозрению в совершении преступлений доставлены шесть автомобилистов.



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Галия Гарифуллина