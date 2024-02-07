Глава Зеленодольского района Татарстана поручил сформировать пул свободных земельных участков

Фото: предоставлено realnoevremya.ru администрацией Зеленодольского района Татарстана

Глава Зеленодольского района Татарстана Михаил Афанасьев поручил сформировать пул свободных земельных участков в населенных пунктах. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе администрации.

— Наша задача — развивать территорию и привлекать новых жителей. Многодетные семьи района сами должны выбирать, где получать землю. К тому же, мы готовы предоставить инициативным жителям имеющиеся земли для вовлечения в сельхозоборот. На примере Больших Ачасыр предлагаю сформировать пул свободных участков в Зеленодольском районе. Внимательно изучите и доложите, — поручил Афанасьев замруководителю палаты земельных и имущественных отношений Рунару Хамаеву.

Село Большие Ачасыры является одним из старейших сел в Зеленодольском районе республики. В нем проживают 630 человек. На средства самообложения местных жителей в 2023 году выполнены работы по установке уличного освещения, щебенения дорог и других необходимых работ. В 2024 году в селе установят водонапорные башни.

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Айрат Назипов