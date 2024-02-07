«Московская биржа» планирует выплачивать дивиденды от 50% прибыли по МСФО

Директор «Московской биржи» по связям с инвесторами Антон Терентьев заявил на вебинаре брокера «Атон», что торговая площадка обсуждает возвращение выплаты дивидендов инвесторам. Дивиденды планируют начислять из расчета от 50% чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), пишут «Ведомости».

Акции компании сегодня выросли в цене на 70 копеек или 0,35%. Стоимость одной бумаги варьируется в пределах 202 рублей.

В прошлом году «Московская биржа» выплатила дивиденды в размере 4,84 руб. на одну акцию. Дивидендная доходность составила 3,79%.



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