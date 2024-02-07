Егор Сорокин ушел из «Рубина»

Казанский «Рубин» и защитник Егор Сорокин расторгли контракт по соглашению сторон. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Футболист вернулся в столицу Татарстана в сентябре прошлого года. С того момента он сыграл в матчах Кубка России.

Впервые Егор Сорокин перешел в «Рубин» еще в январе 2014 года в возрасте 18 лет. Всего на счету футболиста 68 матчей и 7 голов за команду, в составе «Рубина-2» — 17 матчей.

В январе «Реальное время» сообщало, что Егор Сорокин не отправится на зимние сборы команды. Причину в пресс-службе клуба не называли.

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Айрат Назипов