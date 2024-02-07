Для казанской больницы №18 построят приемно-диагностическое отделение

Фото: скриншот проекта от realnoevremya.ru

Как выяснило «Реальное время», для казанской больницы №18 построят приемно-диагностическое отделение. Стоимость работ оценивается в 209,1 млн рублей, а завершить их планируется до декабря 2024 года.

Подрядчику предстоит выполнить комплекс демонтажных работ, включая вырубку деревьев, а также общестроительных. Также исполнитель займется устройством внутренних сетей водоснабжения и канализации. В стоимость работ войдет и устройство временных зданий и сооружений, размещение работников.

Трехэтажное здание будет иметь входные тамбуры. Во входной группе установят отдельный проход для людей с симптомами инфекционных заболеваний. Согласно проекту, в здании также расположатся:



приемное отделение;

лечебно-диагностические подразделения, кабинеты специализированной помощи;

операционный блок;

отделение реанимации;

центральное стерилизационное отделение;

вспомогательные, служебные и бытовые помещения.

скриншот проекта от realnoevremya.ru

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что в «Салават купере» строят поликлинику, которая станет самым крупным медучреждением первичного звена в Казани. Рассчитывается, что она будет обслуживать 60 тысяч человек из числа прикрепленного населения не только самого микрорайона, но и ближайших территорий.



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Максим Кокунин