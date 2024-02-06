Ак Барс Банк разыгрывает 100 000 рублей среди новых клиентов по Карте жителя РТ

Фото: предоставлено для realnoevremya.ru пресс-службой Ак Барс Банка

Ак Барс Банк запустил розыгрыш 100 000 рублей среди новых клиентов Карты жителя Республики Татарстан. С начала лета карту открыли более 90 000 клиентов, что говорит о высоком спросе со стороны татарстанцев.

Для участия в акции «Юбилейный держатель Карты жителя Республики Татарстан» необходимо оформить и получить Карту жителя РТ в сроки проведения конкурса. Победителем станет 100 000-й обладатель Карты жителя РТ Ак Барс Банка.

По итогам акции клиенту подарят 100 000 рублей на оплату жилищно-коммунальных услуг. В розыгрыше могут принять участие граждане в возрасте от 18 лет, проживающие на территории Республики Татарстан.

Напомним, что по Карте жителя РТ до 31 марта 2024 года проходят акции: до 500 рублей в месяц за оплату жилищно-коммунальных услуг и 5 рублей за оплату каждого проезда в общественном транспорте по всей Республике Татарстан.

Также по карте действует реферальная программа с вознаграждением в 1 500 рублей за приглашенного в банк друга, а оформившему по ссылке другу начислят 1 000 рублей. Акция продлится до 29 февраля 2024 года.

Карта бесплатная и к ней привязана программа лояльности «Сливки», по которой можно получить кешбэк до 45% у партнеров банка.

Оформите Карту жителя РТ по ссылке. Подробности всех перечисленных акций — на сайте банка.

Реклама. ПАО «АК БАРС» БАНК