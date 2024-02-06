«Коммерсантъ»: послание Путина к парламенту может состояться в конце февраля — начале марта

Оглашение послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию может состояться между 23 февраля и 8 марта. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на источники, близкие к администрации президента.

По их словам, преимущественно рассматривается конец февраля, однако дата может немного сдвинуться — на начало марта.

Как утверждает газета, итоговое содержание документа пока неизвестно. Однако, по словам источников, ожидается, что в него войдут уже затрагиваемые ранее президентом тезисы, в частности — цели специальной военной операции (СВО), суверенитет страны, ее социально-экономическое будущее и семейные ценности.

На прошлой неделе пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что подготовка Владимира Путина к посланию Федеральному собранию уже началась. Ранее пресс-секретарь обещал проинформировать о дате события.

Напомним, в прошлом году послание Федеральному собранию Путин огласил 21 февраля в Гостином дворе. В 2022 году году послание не состоялось из-за напряженного графика президента России.

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Илина Хакимова