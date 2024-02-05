Минцифра раскрыла детали нейросети для «Госуслуг»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 2024 году на «Госуслугах» в тестовом режиме заработает технология генерации ответа — искусственный интеллект на базе российской языковой модели. Об этом «Реальному времени» рассказали в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.



— Это будет российская языковая модель, интегрированная в цифрового помощника портала — «Робота Макса». Пример таких моделей — YandexGPT, GigaChat. GPT — это семейство нейросетевых языковых моделей, генерирующих текст, понятный человеку, — сообщили в министерстве.

Генеративный искусственный интеллект получит «Робот Макс» — голосовой помощник, который ежедневно отвечает на 1,5 миллиона запросов. Как пояснили в министерстве, такое решение позволит отвечать на конкретные вопросы короткими и понятными ответами, сокращая путь пользователя.

— Искусственный интеллект сможет генерировать ответ из базы знаний «Госуслуг» под конкретный вопрос, ориентируясь на сформулированную жизненную ситуацию, — добавили в ведомстве.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, о том, что Министерство цифрового развития планирует внедрить технологию GPT для консультирования граждан на портале «Госуслуги» в 2024 году, стало известно на прошлой неделе. Об этом на цифровом форуме Шанхайской организации сотрудничества в рамках форума Digital Almaty 2024 заявил глава ведомства Максут Шадаев.

— Государственные услуги будут оказываться онлайн. Это означает, что в момент обращения будет выдаваться результат. При этом мы считаем, что нужно развивать проактивные услуги, которые могут оказываться без обращения, а все консультации должен выполнять GPT, заполняя за человеком необходимые заявления, — говорил он.



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Максим Кокунин