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В Казани по ходатайству ФСБ арестованы лидеры татарстанской ячейки Хизб ут-Тахрир*

16:25, 05.02.2024 1
В Казани по ходатайству ФСБ арестованы лидеры татарстанской ячейки Хизб ут-Тахрир*
Фото: realnoevremya.ru

Под стражу до 2 апреля отправил сегодня Вахитовский суд Казани трех обвиняемых по делу о деятельности татарстанской структуры международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. Двух арестованных в ФСБ считают организаторами местной ячейки, еще одного — участником. Фамилии фигурантов в пресс-службе районного суда не называют.

По версии следствия, незаконная деятельность обвиняемых продолжалась с июля 2021 года по 2 февраля 2024 года. При этом 5 января этого года в ходе оперативного наблюдения по месту жительства одного из фигурантов силовики получили доказательства организации нелегального агитационного собрания в интересах международных террористов.

В ФСБ это дело пока не комментируют.

* запрещенная в РФ международная террористическая организация

ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:42
    "Под стражу до 2 апреля отправил сегодня Вахитовский суд Казани трех обвиняемых по делу деятельности татарстанской структуры международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*".
    Читал книгу "100-летие ТАССР, документы и материалы".
    , о них уже там написано, о панисламистах. Повтор?
    Там и о других экстремистам подробно описано.
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