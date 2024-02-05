В Казани по ходатайству ФСБ арестованы лидеры татарстанской ячейки Хизб ут-Тахрир*

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Под стражу до 2 апреля отправил сегодня Вахитовский суд Казани трех обвиняемых по делу о деятельности татарстанской структуры международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. Двух арестованных в ФСБ считают организаторами местной ячейки, еще одного — участником. Фамилии фигурантов в пресс-службе районного суда не называют.



По версии следствия, незаконная деятельность обвиняемых продолжалась с июля 2021 года по 2 февраля 2024 года. При этом 5 января этого года в ходе оперативного наблюдения по месту жительства одного из фигурантов силовики получили доказательства организации нелегального агитационного собрания в интересах международных террористов.

В ФСБ это дело пока не комментируют.

* запрещенная в РФ международная террористическая организация