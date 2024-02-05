В Госдуму внесли законопроект о «дачной амнистии» для бань, сараев и теплиц

В Госдуму внесли законопроект о «дачной амнистии» для бань, сараев и теплиц, расположенных на земельных участках. С инициативой выступила группа депутатов и сенаторов от партии «Единая Россия».



Постройки должны были быть учтены до 1 января 2013 года в составе домовладения. В таком случае для регистрации достаточно было предоставить старый технический паспорт. Авторы законопроекта отмечают, что сейчас процесс оформления таких построек сложен и затратен.

Депутаты отмечают, что объекты недвижимости, поставленные на технический или государственный учет до 1998 года, признаются ранее учтенными.

Если закон будет принят, нововведения коснутся примерно 50 миллионов построек. Однако упрощенный порядок оформления затронет не все хозяйственные постройки. Так, регистрация не понадобится для бань, сараев и теплиц, которые не являются объектами капитального строительства.

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Маргарита Головатенко