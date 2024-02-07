Аутсорсинг ИБ: на конференции в Казани расскажут, как запустить новый бизнес

Фото: предоставлено для realnoevremya.ru пресс-службой «СёрчИнформ»

13 февраля «СёрчИнформ» — один из ведущих российских разработчиков средств информационной безопасности — проведет в Казани конференцию «Как стать сервис-провайдером в инфобезе». Это мероприятие для собственников и директоров сервисных ИТ- и ИБ-компаний.

Эксперты расскажут о преимуществах и особенностях услуги ИБ-аутсорсинга, как его запустить и получить первых заказчиков. Спикеры объяснят, как выглядит сервис «изнутри», и разберут кейсы клиентов. Опытом поделится действующий партнер «СёрчИнформ».

«СёрчИнформ» оказывает услуги ИБ-аутсорсинга с 2019 года, в июне 2023-го вендор запустил франшизу сервиса в России.

— Чтобы обеспечить внутреннюю безопасность, нужны как минимум ИБ-специалист, защитный софт, оборудование. Далеко не все компании могут себе это позволить — дорого и трудозатратно. К тому же на рынке стабильный дефицит ИБ-специалистов. Выход — использовать аутсорсинг информационной безопасности, — прокомментировал Лев Матвеев, председатель совета директоров «СёрчИнформ». — Наши партнеры смогут закрыть эту потребность. Заказчики готовы платить за аутсорсинг ИБ. 87% опрошенных нами сервисных ИТ-компаний заявили о повышенном спросе на услуги по защите информации. Рынок ИБ-услуг растет, и сейчас удачное время «застолбить» свое место на нем. Со своей стороны мы готовы обеспечить партнерам комфортный вход на рынок на выгодных условиях сотрудничества.

предоставлено для realnoevremya.ru пресс-службой «СёрчИнформ»

«СёрчИнформ» обучает ИБ-аналитиков и sales-менеджеров партнеров, оказывает содействие в продвижении услуги и дальнейшей работе с заказчиками. Первые партнеры в России уже прошли подготовку и успешно оказывают сервис в своих регионах.

«Наших клиентов беспокоят «практические» задачи: мошеннические схемы, подработки на сторону, связи с конкурентами, эффективность работы сотрудников, отношения в коллективе, негативные склонности персонала, профилирование. То есть для них внутренняя информационная безопасность — это такой обзор на 360 градусов, что и где может пойти не так с точки зрения работы персонала. Оказывая услугу ИБ-аутсорсинга, мы даем им такую информацию, а также анализ, где могут случиться проблемы, — рассказал Павел Карасев, бизнес-партнер компании «КТ», успешно запустившей аутсорсинг ИБ полгода назад.

Сегодня у «СёрчИнформ» больше 60 партнеров в 15 регионах России. Серия конференций призвана привлечь новые компании для сотрудничества и оказания услуг под брендом вендора.

Участие в конференции бесплатное для собственников и директоров сервисных IT- и ИБ-компаний, необходима регистрация на сайте.

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