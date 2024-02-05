Суд Татарстана отпустил из СИЗО командира разведки ЧВК «Редут»

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Из казанского СИЗО вышел 58-летний ветеран боевых действий в Афганистане и на Украине Валерий Васюков, в багаже которого перед очередной командировкой на СВО нашли гранату. Верховный суд РТ в пятницу заменил награжденному Путиным бойцу реальный арест домашним, сообщил «Реальному времени» адвокат обвиняемого Игорь Гатауллин.



Напомним, в июне 2022-го Васюков записался добровольцем и убыл на спецоперацию в Донбасс. И в ноябре того же года был удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за участие в операции, во время которой свои на протяжении пяти суток считали его пропавшим без вести. Позже подписал контракт с ЧВК «Редут» и служил на должности командира отделения разведки в диверсионно-разведывательной штурмовой бригаде «Святой Георгий».

В ноябре 2023-го после отпуска в Нижнекамске должен был вернуться в зону боевых действий, но в поезд до Ростова его не пустили. При проверке багажа бойца на ленте металлодетектора в его бауле нашли гранату РГД-5 и взрыватель — в разгрузочном жилете с двадцатью карманами. В результате вместо фронта разведчик попал за решетку. Уверяет: о гранате в кармане не знал, на ней даже нет его отпечатков, этот разгрузочный жилет вместе с каской и другими вещами отправил перед отпуском из Луганска в Нижнекамск, воспользовавшись услугами транспортной компании.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

На продлении ареста в Вахитовском райсуде Казани Олег Васюков называл случившееся либо халатностью транспортной компании и таможни, либо происками противниками СВО и спецслужб Украины. Говорил, что эти версии три сменивших друг друга следователи полиции на транспорте даже не проверяли.



Его адвокат Игорь Гатауллин указывал на то, что никакого умысла на незаконное приобретение и перевозку боеприпаса у его подзащитного не было, а значит, нет и состава преступления. Тем не менее районный суд посчитал нужным оставить обвиняемого в СИЗО до Дня защитника Отечества, а вот Верховный посчитал возможным выпустить Васюкова под домашний арест.

На момент вынесения решения апелляционной инстанцией делом разведчика уже занялись сотрудники Следкома.