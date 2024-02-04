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В Иркутской области горит жилой дом на площади 700 квадратных метров

20:02, 04.02.2024
В Иркутской области горит жилой дом на площади 700 квадратных метров
Фото: скриншот realnoevremya из t.me/mchs_official

Днем 4 февраля в городе Усть-Илимске Иркутской области пожар охватил двухэтажный жилой дом. В 19.46 горение локализовали на площади 700 квадратных метров.

Как сообщает пресс-служба МЧС, на месте работают 49 специалистов и 15 единиц техники. Тушение пожара ведется при 25-градусном морозе.

Сотрудниками МЧС были спасены два человека, их передали врачам. Самостоятельно покинули дом еще 30 жильцов.

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Галия Гарифуллина
Происшествия
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