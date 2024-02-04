В России разрабатываются новые методы цифрового распознавания, которые улучшают качество онкодиагностики

В ходе открытия новых объектов онкологической службы министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о современных достижениях в области раннего выявления онкологических заболеваний.



По словам министра, более 60% опухолей выявляются на первой и второй стадиях благодаря развитой системе диспансеризации и профосмотров. С 2023 года профилактические осмотры и диспансеризацию можно пройти с помощью мобильных бригад.

Количество онкологов, в том числе в детских организациях, увеличилось на 25%, а радиологов — практически в 1,5 раза. Разрабатываются новые методы цифрового распознавания изображений, которые улучшают качество диагностики.

Министр также отметил снижение на 17,5% одногодичной летальности и увеличение на более чем 8% пятилетней выживаемости. Активно развивается сотрудничество между федеральными и региональными медицинскими учреждениями.



В химиотерапии используется уже на 60% больше схем, что позволяет индивидуально подбирать лечение для каждого пациента. Зарегистрировано 135 лекарственных препаратов российского производства, которые активно используются в медицинских организациях.



Кроме того, активно разрабатываются новые прорывные лекарства и тест-системы в рамках федерального проекта «Медицинская наука для человека». Радиофармпрепараты позволяют спасать жизни людей даже с метастатическими опухолями.

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