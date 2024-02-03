В России зарегистрированы более 130 отечественных препаратов для лечения рака
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил о регистрации в 2023 году более 130 препаратов, разработанных в стране, для лечения онкологических заболеваний.
На церемонии вручения премии «Будем жить» он уточнил, что более 100 препаратов в настоящее время проходят клинические исследования.
Это обеспечивает большую доступность лекарственной терапии, как финансовую, так и физическую, а также независимость от различных факторов, отметил Мурашко.
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