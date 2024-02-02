Депутаты из Татарстана посетили белорусскую биотехнологическую корпорацию

Сегодня во время официального визита парламентской делегации Татарстана в Белоруссию депутаты Государственного Совета республики посетили ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация». Предприятие занимается глубокой переработкой зерна и является крупнейшим инновационным агропромышленным холдингом страны.



Парламентарии осмотрели производственные площадки холдинга, а еще комплекс приемки, очистки, сушки и хранения зерна объемом 448 тыс. тонн, биотехнологический комплекс и заводы по производству комбикормов и премиксов.

Официальный старт запуску всех производств дал президент Белоруссии Александр Лукашенко в ноябре 2022 года. Его же указом был инициирован и сам проект по организации высокотехнологичного производства полного цикла, рассчитанный до 2032 года.

У предприятия установлены тесные связи с российскими компаниями как в части закупки, так и в сбыте продукции. Такое партнерство между странами действует в отношении нескольких десятков видов сырья, которые используются в производстве.

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Маргарита Головатенко