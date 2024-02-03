В Татарстане потратят 250 миллионов рублей на капитальный ремонт Алексеевской ЦРБ

В этом году стартует капитальный ремонт Алексеевской центральной районной больницы. На эти цели направят 250 миллионов рублей. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Демидов на заседании Совета Алексеевского района Республики Татарстан.

По его словам, уже выделено порядка 100 миллионов рублей, а непосредственно к работам приступят в этом году.

За последние годы в Центральной районной больнице провели модернизацию материально-технической базы: установлены цифровой флюорограф, рентген-аппарат, маммограф и компьютерный томограф.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Нафиса Миннехузина