В Казани на линию вышел автобус-гармошка — на него выделяли свыше 33 млн рублей

Фото: скриншот realnoevremya.ru Госавтоинспекция Полк ДПС УМВД России по Казани

В Казани на линию вышел новый автобус-гармошка. Речь идет о МАЗ-216047, который МУП «ПАТП-2» приобрело в лизинг, сообщили в ГИБДД Казани.

Автобус будет курсировать по 36-му маршруту от «Вещевого рынка» до «Осиново». Он способен вместить 161 пассажира, в его салоне оборудовано 40 мест.

Также транспорт имеет откидной трап для заезда инвалидной коляски с ручкой и оборудование для крепления инвалидной коляски. Техническая допустимая масса автобуса — 28 тонн.

В октябре «Реальное время» писало о планах ПАТП №2 приобрести в лизинг сочлененный пассажирский автобус. На это предприятие выделило 33,7 млн рублей. Согласно договору, срок аренды составит 3 года.

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Айрат Назипов