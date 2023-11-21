Казанское ПАТП №2 выделит на лизинг автобуса свыше 33 миллионов рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Казанское пассажирское автотранспортное предприятие (ПАТП) №2 возьмет в лизинг новый автобус. На это выделят 33,7 млн рублей, следует из портала госзакупок.

Согласно документации, сочлененный пассажирский транспорт должен быть 2023 года выпуска. Заказчик хочет, чтобы автобус вмещал 161 пассажира, сидячих мест должно быть не меньше 42. Речь идет об антивандальных сиденьях с мягкой тканевой обивкой.

Срок аренды составит 3 года. Поставщиком автобуса может стать завод-изготовитель или официальный дилер, имеющий свидетельства или сертификаты, выданные заводом-изготовителем.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, обновлению подлежат почти три сотни городских автобусов Казани. Однако городские власти и перевозчики до сих пор не могут определиться, откуда будут брать деньги на закупку техники. Перевозчики утверждают, что им не подходит ни одна из предлагаемых городом программ по обновлению автотранспорта, так как нынешние цены на билеты и субсидии не покроют их расходы. Тем временем новые машины продолжают дорожать, а старые — все чаще сходят с маршрутов из-за крайней изношенности. Почему этот процесс тормозит и что делать, чтобы сдвинуть его с мертвой точки, — в материале «Реального времени».



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Айрат Назипов