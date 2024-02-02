В Татарстане до конца года отремонтируют около 30 почтовых отделений

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В прошлом году в Татарстане модернизировали 32 отделения почтовой связи в сельской местности на 200 млн рублей. В этом году планируется отремонтировать около тридцати отделений. Такие планы были озвучены на заседании Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству.

Сейчас в республике функционируют 1 112 почтовых отделений и 157 почтоматов. В «Почте России» на территории региона работают 7,5 тысячи сотрудников.

В прошлом году Управление «Татарстан почтасы» доставило 35 млн письменных корреспонденций, еще более 5,1 тысячи посылок отправили в зону спецоперации.

realnoevremya.ru (архив)

В октябре «Реальное время» писало о проблемах оптимизации «Почты России». О неработающих нормах и разбежавшихся почтальонах — материал «Реального времени».

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Айрат Назипов