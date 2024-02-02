Ряд домов Вахитовского района Казани частично останется без воды на сутки
Из-за ремонтных работ на водопроводе по улице Ташаяк в ряде домов Вахитовского района Казани отключат воду. Как проинформировали в «Водоканале», ее не будет с 9 часов утра 8 февраля по 6 часов утра 9 февраля.
Воду отключат по следующим адресам:
- К. Тинчурина, 2, 2а, 4а, 6;
- Привокзальная площадь, 4, 6;
- Т. Гиззата, 26, 28, 28 корп.1, 2; 30а, 41;
- Чернышевского, 29.
По этой же причине в ряде домов Приволжского и Вахитовского районов города, а также в поселках Кукушкино и Поповка могут понизить давление воды.
Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: +7 (843) 231-62-60.
Накануне в Казани из-за проведения мероприятий по уборке наледи на проезжих частях частично ограничили проезд по улице Братьев Касимовых и Мамадышскому тракту.
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