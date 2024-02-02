Ряд домов Вахитовского района Казани частично останется без воды на сутки

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Из-за ремонтных работ на водопроводе по улице Ташаяк в ряде домов Вахитовского района Казани отключат воду. Как проинформировали в «Водоканале», ее не будет с 9 часов утра 8 февраля по 6 часов утра 9 февраля.

Воду отключат по следующим адресам:

К. Тинчурина, 2, 2а, 4а, 6;

Привокзальная площадь, 4, 6;

Т. Гиззата, 26, 28, 28 корп.1, 2; 30а, 41;

Чернышевского, 29.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

По этой же причине в ряде домов Приволжского и Вахитовского районов города, а также в поселках Кукушкино и Поповка могут понизить давление воды.

Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: +7 (843) 231-62-60.

Накануне в Казани из-за проведения мероприятий по уборке наледи на проезжих частях частично ограничили проезд по улице Братьев Касимовых и Мамадышскому тракту.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов