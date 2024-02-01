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В Казани ограничили проезд по улицам Братьев Касимовых и Мамадышский тракт

12:55, 01.02.2024

В связи с проведением мероприятий по уборке наледи на проезжих частях в Казани частично ограничат проезд на двух улицах. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

Проезд будет частично перекрыт на следующих участках дорог:

  • по ул. Братьев Касимовых от д. 62 до д. 70;
  • по ул. Мамадышский тракт от д.10 до ул. Магистральной, д.1а.

Уборку наледи планируют завершить сегодня до 17.00.

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Галия Гарифуллина
Общество Татарстан
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