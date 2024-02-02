В Казани отреставрируют дом купца Щеткина на Баумана
До 1 сентября в Казани планируется провести ремонт объекта культурного наследия Дом купца Щетинкина.
Подрядчику предстоит укрепить фундамент, отреставрировать фасад, заменить кровлю, окна и двери, восстановить лепнину и декоративные элементы. Кроме того, необходимо будет благоустроить прилегающую территорию.
Ранее стало известно, что его новым собственником стало ООО «Умка».ОбществоКультура Татарстан
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