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В Казани отреставрируют дом купца Щеткина на Баумана

02:33, 02.02.2024

До 1 сентября в Казани планируется провести ремонт объекта культурного наследия Дом купца Щетинкина.

Подрядчику предстоит укрепить фундамент, отреставрировать фасад, заменить кровлю, окна и двери, восстановить лепнину и декоративные элементы. Кроме того, необходимо будет благоустроить прилегающую территорию.

Ранее стало известно, что его новым собственником стало ООО «Умка».

ОбществоКультура Татарстан
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