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Центробанк отметил увеличение международных резервов России в декабре

03:24, 16.01.2024

Центральный банк России сообщил о росте международных резервов страны на 6,24 млрд долларов в декабре. По состоянию на 1 января резервы достигли 598,592 млрд долларов.

По сравнению с уровнем на 1 декабря они выросли на 1,05%.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные активы, находящиеся в распоряжении Банка России и Правительства РФ. Они включают монетарное золото, специальные права заимствования, резервную позицию в МВФ и средства в иностранной валюте. Это позитивный показатель для российской экономики, который свидетельствует о стабильности и устойчивости финансовой системы. Банк России продолжит следить за ситуацией и принимать меры для обеспечения надежности резервов.

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Галия Гарифуллина
Экономика
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