В Госдуме начали обсуждать поправки в законодательство, регулирующие сферу обращения с отходами

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Госдуме начали обсуждать предложения поправок в законодательство, регулирующее сферу обращения с отходами. Об этом накануне в своем telegram-канале сообщил председатель Комитета по строительству и ЖКХ Госдумы Сергей Пахомов.

— Вопросы вывоза и утилизации ТКО не относятся к полномочиям нашего комитета, но часть пути мусора от квартиры и далее, а именно «путешествие» до контейнерной площадки, — все же вопрос ЖКХ. И здесь тоже есть проблемы именно на стыке работы региональных операторов, управляющих компаний, органов местного самоуправления. Для жителей эти проблемы выглядят как невывезенный мусор и отвратительно содержащиеся контейнерные площадки, — говорится в сообщении.

По его словам, на сегодняшний день вопрос по содержанию контейнерных площадок четко не урегулирован. По закону их содержит собственник, как отметил Пахомов, варианты могут быть разные: это могут быть и УК, и жители, и муниципалитет. Периодичность вывоза ТКО не везде адекватна, в связи с чем необходим пересмотр нормативов там, где их недостаточно, написал он.

Предложения собирал депутат Госдумы Илья Вольфсон, который лично объезжал контейнерные площадки и участвовал в утренней смене на мусоровозе вместе с региональным оператором Евгением Чекашовым. Он также провел большой круглый стол с экспертами отрасли и экоактивистами.

— Не лишним было бы установить и более понятный контроль за происходящим на площадках. Это могут быть видеокамеры для фиксации всего происходящего: работы регоператора, появления несанкционированного мусора со стороны юрлиц и граждан (строительный или крупногабаритный мусор в контейнеры для ТКО, например). Не лишним такой контроль был бы и в частном секторе, и в СНТ, где, прямо скажем, оплата за вывоз ТКО не так хорошо налажена, — говорится в публикации Пахомова.

Также председатель Комитета по строительству и ЖКХ затронул тему ответственности за нарушения в этой сфере. По его словам, сегодня ответственность регоператоров за качество работы не высокая, а штраф за транспортировку ТКО без соответствующей лицензии — «всего пару тысяч рублей с КАМАЗа».

Напомним, осенью 2023 года раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с гендиректором компании «Российский экологический оператор» (РЭО) Денисом Буцаевым. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в области обращения с твердыми коммунальными отходами, а также модернизацию инфраструктуры сбора, накопления и переработки ТКО.



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Максим Кокунин