Раис Татарстана обсудил модернизацию инфраструктуры сбора и переработки ТКО с главой РЭО

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с гендиректором компании «Российский экологический оператор» (РЭО) Денисом Буцаевым. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в области обращения с твердыми коммунальными отходами, а также модернизацию инфраструктуры сбора, накопления и переработки ТКО, сообщает его пресс-служба.

Компания «Российский экологический оператор» решает задачи по координации действий региональных операторов в рамках перехода субъектов РФ на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, предусмотренную нацпроектом «Экология».

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В июле в РЭО зафиксировали рост жалоб на вывоз твердых коммунальных отходов в Татарстане. За год количество обращений увеличилось в 1,5 раза. Многие обращения относятся к категории «нарушение сбора мусора, срыв графика вывоза». Татарстанцы также жаловались на неудовлетворительное содержание мест накопления отходов.



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Айрат Назипов