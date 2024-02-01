Движение на участке улицы Баумана в Казани ограничено до сентября

В связи с ремонтом объекта культурного наследия «Дом купца Щетинкина» в Казани ограничено движение на участке улицы Баумана. Об этом сказано в сборнике документов и правовых актов исполкома Казани.

Участок улицы Баумана будет перекрыт в районе зданий №32 и №34 до 1 сентября этого года.



скриншот realnoevremya.ru сборника документов и правовых актов исполкома Казани

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Галия Гарифуллина