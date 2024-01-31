Соответствие компаний требованиям к ЭЗО смогут подтверждать ЦБ, Минфин и РКН

Банк России, Минфин и Роскомнадзор смогут подтверждать соответствие компаний отдельным обязательным критериям, которые относят их к экономически значимым организациям (ЭЗО). Уточнить эти правила предложило Минэкономразвития, сообщает «Интерфакс».



Правки в постановление правительства №1836 потребовались в связи с расширением круга компаний, которые могут претендовать на включение в правительственный перечень ЭЗО.

В декабре 2023 года право на статус получили в том числе организации, услугами и сервисами которых пользуются более 2 млн человек, а еще структуры с правом пользования недрами в России (за исключением добычи общераспространенных полезных ископаемых), у которых количество сотрудников (или у дочерних структур) более 500 человек.

Шанс на включение в перечень ЭЗО также получили компании, если в доверительном управлении у них самих или их «дочек» находится более 400 млрд рублей, полученных как минимум от 300 тыс. клиентов.

В конце января российским компаниям, внесенным в список экономически значимых организаций, разрешили не раскрывать информацию о своей деятельности. Исключение — предоставление информации по запросу.

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Маргарита Головатенко