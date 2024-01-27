Экономически значимым компаниям России разрешили не раскрывать информацию о себе

Российским компаниям, внесенным в список экономически значимых организаций, разрешили не раскрывать информацию о своей деятельности. Исключение — предоставление информации по запросу, следует из указа президента России Владимира Путина.



Компании, перечисленные в вышеупомянутом перечне, а также владельцы из акций, смогут не подчиняться требованиям по раскрытию информации. Такие требования содержатся, например, в законах «О банках», «Об акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг», «Об аудиторской деятельности» и «О консолидированной финансовой отчетности».

Компании будут обязаны предоставить информацию, если ее запросят федеральные структуры. Эти данные будет запрещено публиковать в государственных информационных системах и других источниках

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Маргарита Головатенко