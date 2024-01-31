«БИМ-радио» вошло в топ-20 российских радиоканалов по приросту аудитории в Telegram

Фото: предоставлено для realnoevremya.ru ООО «Информационные системы»

По итогам 2023 года «БИМ-радио» вошло в первую двадцатку среди российских радиостанций по приросту аудитории в Telegram. Такую статистику представила исследовательская группа «Центр развития новых медиа «Новые русские медиа». Сегодня у telegram-канала казанской радиостанции более 8,5 тысячи подписчиков, а всего в соцсетях «первого в Казани»* — более 100 тысяч фолловеров. В представленном рейтинге больше нет ни одной региональной станции — и попадание в федеральный топ-20 в Казани считают уникальным явлением.



Современное радио активно осваивает цифровую среду, сочетая видео- и аудиоконтент. Этот бизнес уже давно стал мультиплатформенным — и «БИМ-радио» тоже трансформировалось в «БИМ-Медиа», присутствуя в онлайн-пространстве в аудио- и в видеоформате и набирая трафик в социальных сетях.

Илона Зинатова, генеральный директор «БИМ-Радио». предоставлено для realnoevremya.ru ООО «Информационные системы»

— Часть аудитории наш продукт смотрят через соцсети и слушают только через приложения и сайт радиостанции, — поясняет генеральный директор Илона Зинатова. — Эта доля зрителей, слушателей и подписчиков может вообще не пересекаться с эфирной радиоаудиторией или меняться ситуативно.

В 2024 году «БИМ-Радио» отмечает 30-летие: в 1994 году начала вещание первая в Казани коммерческая радиостанция в FM-диапазоне. На сегодняшний день она осталась единственной в Татарстане из русскоязычных локальных станций, работающих в этом формате.

— Сегодня, 30 лет спустя, у нас все так же, как и в 90-х: классная музыка, авторские программы, узнаваемые ведущие. Аудитория взрослела вместе с нами, в нее влились дети тех фанатов, что дежурили когда-то у наших дверей на физфаке КГУ, — говорит основатель станции Вячеслав Долгополов.

Вячеслав Долгополов, основатель радиостанции. предоставлено для realnoevremya.ru ООО «Информационные системы»

Генеральный директор «БИМ-радио» Илона Зинатова считает, что местная аудитория более лояльна к тому, что транслирует локальное СМИ — это ее, аудитории, среда обитания, здесь обсуждаются местные новости и звучат знакомые голоса. Новым поколениям близок развлекательный формат, в который упаковываются даже очень серьезные темы.

— А наша миссия — наполнять жизнь людей эмоциями, чтобы они чувствовали себя счастливее. Это спокойный, уверенный, позитивный настрой.

Атмосфера стабильности и надежности, благожелательность, легкость общения, доверие, наработанное годами, становятся популярным фоном как для коммерческих рекламных коммуникаций и пиар-кампаний, так и для местных представителей власти, которые приходят в студию «БИМ-радио», чтобы рассказать о своих инициативах.

Возрастное ограничение радиостанции 16+

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