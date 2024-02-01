Сегодня в Казани до -6 градусов и небольшой снег

Фото: realnoevremya.ru

В Казани в четверг, 1 февраля, ожидается облачная с прояснениями погода и небольшой снег. Такой прогноз дали в Гидрометцентре по Татарстану.

Максимальная температура воздуха днем составит от -4 до -6 градусов. Утром в отдельных районах будет туман. Ветер юго-восточный 4—9 м/с, местами порывами до 12 м/с. На дорогах гололедица.

В Татарстане прогнозируется -2 до -7 градусов. Утром и днем местами небольшой и умеренный снег. В отдельных районах туман. На дорогах сохраняется гололедица.

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Галия Гарифуллина