ЦБ: разблокировка активов российских инвесторов может затянуться на 2025 год

Работа над разблокировкой активов российских инвесторов будет вестись в этом году, однако есть вероятность, что решить проблему до наступления 2025 года не удастся. Такое заявление сделала директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова на конференции «Финансовый рынок. Новые ориентиры в меняющемся мире».

По ее словам, меры для разблокировки активов принимали в прошлом году. Часть задач будет выполнена в текущем году. Возможно, что спустя двенадцать месяцев эта работа все еще будет вестись.

В то же время глава НАУФОР Алексей Тимофеев сказал, что этот год должен стать годом разблокировки активов.

— Часть из активов, которые могли бы увеличить объемы рынка, заблокированы, около 60%, а может быть, и больше, активов free float [в свободном обращении] по тем или иным причинам заблокированы, — приводит его слова ТАСС.

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Галия Гарифуллина