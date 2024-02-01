В 2023 году россияне приобрели рекордное число подержанных люксовых автомобилей

За 2023 год в России было продано 2 184 автомобиля сегмента «люкс с пробегом». Это рекордный показатель за все время существования российского рынка, сообщает агентство «Автостат».



Объем покупок подержанных люксовых машин в России растет с 2017 года подряд, причем последние три года постоянно фиксируются новые рекорды. В 2023-м вторичный рынок таких автомобилей показал рост на 13%, впервые превысив отметку в две тысячи единиц.

Чаще всего россияне покупали подержанные Bentley — 965 штук, что составило 44% от общего объема. На долю Maserati пришлась почти пятая часть сегмента люкс — 425 автомобилей. Кроме того, в рейтинг востребованных марок вошли Rolls-Royce (398 единиц), Lamborghini (212 единиц), Ferrari (133 единицы) и Aston Martin (51 единица).



Среди моделей лидирует Bentley Continental GT — россияне купили 503 таких автомобиля, что составляет порядка 23% от общего числа. В тройку лидеров входят Maserati Levante (214 шт.) и Bentley Bentayga (191 шт.). Замыкают рейтинг Bentley Continental Flying Spur (187 шт.) и Lamborghini Urus (141 шт.).

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Галия Гарифуллина