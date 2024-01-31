Прокуратура нашла нарушения противопожарных правил в пункте отстоя судов на Каме
Камская транспортная прокуратура выявила нарушения противопожарных правил в пункте отстоя судов на Каме в районе поселка Кумыс в Набережных Челнах. Проверку провели после пожара на плавучем кране, который произошел еще в декабре прошлого года.
По данным надзорного ведомства, огонь вспыхнул из-за нарушений, которые допустили при подготовке судна к зимнему или длительному навигационному отстою.
— Администрацией пункта отстоя судов не произведены контрольные измерения сопротивления изоляции судовых электрических сетей и не приняты во внимание требования противопожарного режима; суда, находящиеся в пункте отстоя, не соединены корпусами с береговыми заземляющими устройствами; отсутствует расписание действий при пожарной тревоге с учетом использования противопожарных сил и средств судов, — рассказали в прокуратуре.
В надзорном ведомстве подчеркнули — все эти нарушения могут спровоцировать другие аварийные ситуации, а также причинить кому-либо вред. По этой причине Камский транспортный прокурор внес руководителю администрации пункта отстоя судов представление.
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