Прокуратура нашла нарушения противопожарных правил в пункте отстоя судов на Каме

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Камская транспортная прокуратура выявила нарушения противопожарных правил в пункте отстоя судов на Каме в районе поселка Кумыс в Набережных Челнах. Проверку провели после пожара на плавучем кране, который произошел еще в декабре прошлого года.

По данным надзорного ведомства, огонь вспыхнул из-за нарушений, которые допустили при подготовке судна к зимнему или длительному навигационному отстою.

— Администрацией пункта отстоя судов не произведены контрольные измерения сопротивления изоляции судовых электрических сетей и не приняты во внимание требования противопожарного режима; суда, находящиеся в пункте отстоя, не соединены корпусами с береговыми заземляющими устройствами; отсутствует расписание действий при пожарной тревоге с учетом использования противопожарных сил и средств судов, — рассказали в прокуратуре.

В надзорном ведомстве подчеркнули — все эти нарушения могут спровоцировать другие аварийные ситуации, а также причинить кому-либо вред. По этой причине Камский транспортный прокурор внес руководителю администрации пункта отстоя судов представление.

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Айрат Назипов