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«Сегежа Групп» приобрела 8,6 млн биржевых облигаций на почти 19 млн рублей

16:57, 30.01.2024

ПАО «Сегежа Групп» 29 января приобрело 8,6 штук биржевых облигаций на общую сумму 18,9 млн рублей, выяснило «Реальное время».

— Количество приобретенных эмитентом биржевых облигаций — 8 656 356 штук, по цене за одну биржевую облигацию в размере 100% от номинальной стоимости плюс НКД в размере 2 рубля 19 копеек на дату приобретения, — сказано в сообщении.

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Маргарита Головатенко
ЭкономикаИнвестицииФинансыБизнесРозничная торговляУслуги
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