«Сегежа Групп» приобрела 8,6 млн биржевых облигаций на почти 19 млн рублей
ПАО «Сегежа Групп» 29 января приобрело 8,6 штук биржевых облигаций на общую сумму 18,9 млн рублей, выяснило «Реальное время».
— Количество приобретенных эмитентом биржевых облигаций — 8 656 356 штук, по цене за одну биржевую облигацию в размере 100% от номинальной стоимости плюс НКД в размере 2 рубля 19 копеек на дату приобретения, — сказано в сообщении.
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