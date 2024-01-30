На строительство двух биологических очистных сооружений в Татарстане потратят почти 200 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Высокогорском и Сабинском районах Татарстана появятся биологические очистные сооружения. На их строительство ГКУ «Главное управление инженерных систем Татарстана» выделит 198,9 млн рублей, изучило тендер «Реальное время».

Дороже всего обойдется строительство объекта в поселке железнодорожной станции Высокая Гора. Заказчик готов выделить на эти цели 132,8 млн рублей. В эту сумму включена работа по обустройству системы водоотведения в селе Высокая Гора.

Оставшиеся 66,1 млн рублей уйдут на строительство биологических очистных сооружений и замену канализационных колодцев на герметичные. Работы нужно провести в селе Шемордан.

Оба объекта нужно закончить до 1 декабря 2024 года. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 60 месяцев (5 лет).

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Иван Иванов