ПВО сбили три реактивных снаряда над Белгородской областью
Сегодня в 20:30 ПВО сбили три снаряда украинской реактивной системы залпового огня «Ураган» над Белгородской областью. Об этом сообщают Минобороны России.
В Грайворонском городском округе сработала система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлете к поселку Горьковский.
По предварительным данным, пострадавших нет. Есть повреждения — в поселке Хотмыжск в одном частном жилом доме выбито окно, посечены машина и забор.
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