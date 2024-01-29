ПВО сбили три реактивных снаряда над Белгородской областью

Сегодня в 20:30 ПВО сбили три снаряда украинской реактивной системы залпового огня «Ураган» над Белгородской областью. Об этом сообщают Минобороны России.

В Грайворонском городском округе сработала система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлете к поселку Горьковский.

По предварительным данным, пострадавших нет. Есть повреждения — в поселке Хотмыжск в одном частном жилом доме выбито окно, посечены машина и забор.

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