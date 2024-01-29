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ТАСС: Главкома ВСУ Валерия Залужного сняли с должности

20:40, 29.01.2024

Бывший депутат Верховной рады Борислав Береза сообщил, что главкома ВСУ Валерия Залужного сняли с должности. Об этом сообщают ТАСС.

-Мои источники в офисе президента сообщили, что Залужного освободили от должности главкома, — написал он в своем Telegram-канале.

Новым главкомом ВСУ вместо Валерия Залужного будет глава ГУР Кирилл Буданов, утверждает украинский журналист Роман Цымбалюк.Об этом сообщают RT.

Минобороны Украины опровергло информацию.

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