ТАСС: Главкома ВСУ Валерия Залужного сняли с должности
Бывший депутат Верховной рады Борислав Береза сообщил, что главкома ВСУ Валерия Залужного сняли с должности. Об этом сообщают ТАСС.
-Мои источники в офисе президента сообщили, что Залужного освободили от должности главкома, — написал он в своем Telegram-канале.
Новым главкомом ВСУ вместо Валерия Залужного будет глава ГУР Кирилл Буданов, утверждает украинский журналист Роман Цымбалюк.Об этом сообщают RT.
Минобороны Украины опровергло информацию.
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