Суд ограничил актера Алена Делона в праве распоряжаться имуществом

Французский актер Ален Делон помещен под судебный надзор и ограничен в некоторых правах, в том числе на распоряжение недвижимостью. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Судья по делам опеки избрал соответствующую меру после обращения адвокатов Делона и его дочери Анушки о необходимости оценки состояния здоровья актера его врачом.

Делон сможет самостоятельно совершать большинство привычных операций, за исключением самых важных, таких как продажа недвижимости. За них будет отвечать назначенный судом человек. Также в обязанности этого наблюдателя входит помощь Делону с медицинскими операциями и выбором врачей.

Сыновья Делона, которые обвиняют сестру в давлении на отца и выступают за то, чтобы он лечился во Франции, а не в Швейцарии, пока никак не отреагировали на решение суда.

Именно 59-летний Антони и 29-летний Ален-Фабьен ранее настаивали на установлении опеки над отцом, тогда как Анушка противилась этому, поскольку опекун получил бы под свой контроль компании отца.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».