В ГИБДД назвали причину большинства аварий в городе

В ГИБДД назвали причину большинства аварий в городе. Чаще всего это человеческий фактор, в том числе и разговоры по телефону.

Телефонные разговоры отвлекают водителя, из-за этого дорожная ситуация может выйти из-под контроля в любой момент. Риск попадания в аварию при разговоре возрастает в несколько раз, а время реакции водителя во время телефонного разговора увеличивается вдвое. Об этом сообщили в ГИБДД.

— Использование водителем во время движения телефона, не оборудованного техническим устройством, позволяющим вести переговоры без помощи рук, в соответствии с ч. 1 ст. 12.36 КоАП РФ влечет административное наказание в виде штрафа в размере 1 500 рублей. Отдел ГИБДД Управления МВД России по г. Казани напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения и призывает водителей быть крайне внимательными и осторожными. Если вам поступил звонок, на который необходимо срочно ответить, лучше всего остановиться в безопасном месте и ответить либо же использовать во время движения специальную гарнитуру, позволяющую вести телефонный разговор без помощи рук, — дал комментарий командир 1-й роты 1-го батальона полка ДПС по Казани Инсаф Ибрагимов.

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