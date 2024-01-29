Новости происшествий

15:03 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Скончался бывший замминистра охраны окружающей среды и природных ресурсов Татарстана

14:23, 29.01.2024

На 71-м году жизни скончался бывший замминистра охраны окружающей среды и природных ресурсов Татарстана Николай Борознов. О его смерти сообщили в пресс-службе Минэкологии республики.

В 1993 году Николай Борознов стал заместителем министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Татарстана. На этой должности он проработал до 2001 года. Затем вплоть до 2007-го трудился в должности заместителя главы администрации Лаишевского района.

При Борознове было разработано Положение о Министерстве экологии, создана структура ведомства и выпущена Красная книга Татарстана.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Иван Иванов
Происшествия Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также