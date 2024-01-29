Скончался бывший замминистра охраны окружающей среды и природных ресурсов Татарстана

На 71-м году жизни скончался бывший замминистра охраны окружающей среды и природных ресурсов Татарстана Николай Борознов. О его смерти сообщили в пресс-службе Минэкологии республики.

В 1993 году Николай Борознов стал заместителем министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Татарстана. На этой должности он проработал до 2001 года. Затем вплоть до 2007-го трудился в должности заместителя главы администрации Лаишевского района.

При Борознове было разработано Положение о Министерстве экологии, создана структура ведомства и выпущена Красная книга Татарстана.

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Иван Иванов