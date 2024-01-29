«Холоп 2» стал вторым самым кассовым фильмом в России
«Холоп 2» стал вторым самым кассовым фильмом в истории российского проката. Фильм собрал 3,5 млрд рублей.
Первое место все также удерживает «Чебурашка», который заработал более 6,7 млрд рублей.
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