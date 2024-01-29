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«Холоп 2» стал вторым самым кассовым фильмом в России

02:37, 29.01.2024

«Холоп 2» стал вторым самым кассовым фильмом в истории российского проката. Фильм собрал 3,5 млрд рублей.

Первое место все также удерживает «Чебурашка», который заработал более 6,7 млрд рублей.

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