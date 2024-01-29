В Татарстане отреставрируют четыре музея за 128 млн рублей

Как выяснило «Реальное время», в 2024 году в Татарстане проведут капитальный ремонт сразу четырех музеев. На выполнение работ из республиканского бюджета будет выделено 128 млн рублей.

В число мест, где будет проведен капремонт вошли: музей, расположенный в Зеленодольске на ул. Первомайской; краеведческий музей Бавлинского района; краеведческий музей Верхнеуслонского района; Высокогорский краеведческий музей.

Подрядчик не только должен будет отреставрировать здания, но и поставить в них новое оборудование и мебель.

Также почти 74 млн рублей будет выделено на создание музейного комплекса на базе ГАУЗ «Алексеевская центральная районная больница», расположенного в Билярске.

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Максим Кокунин